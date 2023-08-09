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НовостиВ мире9 августа 2023 20:24

Умер Джейми Рид, автор обложек альбомов группы Sex Pistols

Работы знаменитого художника выставлялись в крупнейших музеях мира
Сергей КУДРИН
Умер Джейми Рид, автор обложек альбомов группы Sex Pistols

Умер Джейми Рид, автор обложек альбомов группы Sex Pistols

Известный британский художник Джейми Рид, прославившийся благодаря созданным им обложкам альбомов легендарной панк-группы Sex Pistols, умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила корпорация BBC, со ссылкой на пресс-службу галереи John Marchant Gallery в Брайтоне, где выставляются работы Рида.

«С грустью мы сообщаем об уходе из жизни Джейми Макгрегора Рида (16 января 1947 - 8 августа 2023). Артист, бунтарь, анархист, панк, хиппи, мятежник и романтик. Он оставил в этом мире любимую дочь Роуэн, внучку Роуз и огромное наследие», - говорится в заявлении галереи.

Наиболее популярной работой Рида стала обложка к синглу God Save the Queen («Боже, храни королеву») 1997 года. Произведения известного художника выставлялись в крупнейших музеях Лондона, Хьюстона и Нью-Йорка.

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