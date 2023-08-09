Умер Джейми Рид, автор обложек альбомов группы Sex Pistols

Известный британский художник Джейми Рид, прославившийся благодаря созданным им обложкам альбомов легендарной панк-группы Sex Pistols, умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила корпорация BBC, со ссылкой на пресс-службу галереи John Marchant Gallery в Брайтоне, где выставляются работы Рида.

«С грустью мы сообщаем об уходе из жизни Джейми Макгрегора Рида (16 января 1947 - 8 августа 2023). Артист, бунтарь, анархист, панк, хиппи, мятежник и романтик. Он оставил в этом мире любимую дочь Роуэн, внучку Роуз и огромное наследие», - говорится в заявлении галереи.

Наиболее популярной работой Рида стала обложка к синглу God Save the Queen («Боже, храни королеву») 1997 года. Произведения известного художника выставлялись в крупнейших музеях Лондона, Хьюстона и Нью-Йорка.

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