FT: Минобороны Великобритании собирается принимать на службу больше аутистов Фото: Александр ГЛУЗ

Министерство обороны Великобритании проводит ряд реформ, связанных с армией Королевства, и в том числе расширяет критерии граждан, годных для приёма на службу. В частности, речь идёт о людях с особенностями развития, поведения и структуры мозга. Об этом газете Financial Times сообщил заместитель главы ведомства Эндрю Маррисон.

Например, как указывает военный чиновник, Минобороны планирует принимать на службу гораздо больше людей с аутизмом, синдромом Аспергера, гиперактивностью и дефицитом внимания. В ведомстве это обосновывают стремлением привлекать в армию людей с «умениями и качествами, которых нет у других военных».

Также реформа предполагает повышение максимального срока пребывания на воинской службе. Точные сроки пока определяются, однако в британском Минобороны считают, что в настоящее время армии не хватает квалифицированных кадров, а опытные военные, как правило, покидают войска до 55 лет.

Ранее KP.RU сообщил, что армия Великобритании активно обучает бойцов ВСУ, и за последнее время подготовила уже 18 тыс. солдат для Киева.