МИД РФ: для достижения мира Киев должен прекратить теракты и боевые действия Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чтобы прийти к мирному урегулированию конфликта на Украине, Киев должен прекратить боевые действия, и остановить попытки осуществления террористических атак на территории Российской Федерации. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин, в интервью агентству ТАСС.

«Со своей стороны, продолжаем придерживаться нашей принципиальной позиции о том, что всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями», - сказал Галузин.

Напомним, первоначально эту позицию высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщившая, что помимо вышеперечисленных требований, есть ещё перечень условий, включающий в себя денацификацию и демилитаризацию Украины.

Ранее KP.RU опубликовал заявление Захаровой, в котором она перечислила все условия России для мирного урегулирования конфликта на Украине.