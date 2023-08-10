Сильный пожар вспыхнул в здании автосервиса в Домодедове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В подмосковном Домодедове загорелся автосервис, площадь пожара составляет порядка тысячи квадратных метров. Пожарные бригады находятся на месте происшествия, ведётся локализация пламени. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

«В 01:15 мск в ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: город Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе вл. 1 стр. 1. В настоящее время площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее KP.RU сообщил, что 9 августа 2023 года в подмосковных Мытищах загорелось здание1-го отдела полиции.