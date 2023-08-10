Жителя Амурской области задержали за попытку присоединиться к ВСУ Фото: Артем КИЛЬКИН

В Амурской области был задержан местный житель, который собирался выехать из России ради вступления в ряды ВСУ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу, мужчина обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Учитывая тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого, у суда имеются достаточные основания полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда. Кроме того, следствием производится сбор и закрепления доказательств», - говорится в сообщении.

Согласно данным Управления ФСБ по Амурской области, представители Вооружённых сил Украины передали мужчине инструкции по скрытому выезду за пределы России. Амурчанин пытался вылететь за границу через аэропорт в Благовещенске, однако был задержан. Под стражу его заключили на два месяца, на время проведения расследования и закрепления доказательств.

Ранее KP.RU сообщил, что МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка.