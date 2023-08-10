Что произошло в ночь на 10 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 10 августа 2023 года украинские неонацисты безуспешно попытались совершить массовую атаку беспилотниками, однако все аппараты были сбиты силами ПВО и РЭБ. В Министерстве обороны России заявили, что один БПЛА был сбит над Калужской областью, другой - над Подмосковьем, и ещё 11 беспилотников пытались атаковать Севастополь.

Ещё один случай проявления террористических методов Украины - применение ВСУ трёх кассетных боеприпасов при обстреле жилых кварталов Донецка. Запрещённые к использованию в городах, и против гражданских лиц, снаряды были запущены по Киевскому и Куйбышевскому районам.

На фоне обстрела Донецка кассетными боеприпасами особенно цинично смотрится доклад, который этой ночью Киев направил в Вашингтон. В нём Украина отчитывается перед США о применении переданных кассетных снарядов, которые неонацистам запретили использовать для обстрела населённых пунктов.

Также этой ночью, на территории города Домодедово, в Московской области, загорелось здание автосервиса. Сообщение о пожаре экстренные службы получили в 01:15, и в 04:18 возгорание удалось успешно локализовать. Огонь успел распространиться на площадь в 1,2 тыс. квадратных метров.

Громкое убийство произошло этой ночью на другом конце планеты. В Эквадоре, во время проведения предвыборного мероприятия, был застрелен кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Пострадали девять человек, двое террористов задержаны. Один из них скончался от полученных ранений.