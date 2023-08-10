Московская компания по производству роботизированных систем за полгода вдвое нарастила выпуск продукции

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил об увеличении столичной компанией производства роботизированных промышленных систем.

«Компания «Техноред» за первое полугодие 2023-го расширила товарную линейку до 15 моделей и изготовила более 120 роботизированных систем, - отметил глава ведомства. - Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года».

По его словам, в планах компании - выпуск свыше 400 единиц изделий до конца этого года. Есть и новинки, например, две роботизированные системы для лазерной сварки, на которые выданы патенты. Плюс к этому производится робот для паллетирования, автоматизирующий и оптимизирующий рутинные операции на заводах, фабриках и складах. Известно, что создаваемая компанией продукция востребована на более чем 550 российских предприятиях. Благодаря роботам растёт производительность труда и качество изделий. А производственных расходов и брака становится меньше.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Как пояснил генеральный директор предприятия Артем Лукин, производство растет за счёт постоянных вложений, расширения ассортимента и найма дополнительных сотрудников. За этот год, например, штат увеличился в два раза - с 30 до 60 специалистов.

«В месяц мы производим около 20 таких систем, - уточнил представитель предприятия. - К концу года планируем вдвое увеличить число сотрудников, что позволит выпускать по 40 изделий в месяц».

Напомним, в Москве сейчас находится около четырех тысяч промышленных площадок. На них работают более 720 тысяч человек. Каждый год добавляется от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они обеспечивают жителей важной продукцией - от одежды, обуви, мебели до лекарств, медицинских приборов, сложной техники. При этом на них регулярно внедряются инновации. Инвесторам при размещении производств в столице доступны крупные рынки сбыта, развитая инфраструктура и городская поддержка. Сюда входят более 20 различных мер, среди которых субсидии и целевые займы.