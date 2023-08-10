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НовостиВ мире10 августа 2023 6:08

«Позорите форму»: В США осудили отставного адмирала за слова об Украине

Экс-разведчик Риттер раскритиковал адмирала Ставридиса за нацистское приветствие
Елизавета КУЗНЕЦОВА
«Позорите форму»: В США осудили отставного адмирала за слова об Украине

«Позорите форму»: В США осудили отставного адмирала за слова об Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что отставной адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Джеймс Ставридис опозорил военную форму, когда произнес слова «слава Украине».

Ранее в социальных сетях Ставридис раскритиковал сенатора Томми Табервилля, обвинив его в «ошибочных суждениях о ходе украинского конфликта». Адмирал отметил, что США оценили бы победу Киева как «чудо над Крымом», завершив свой пост словами «слава Украине».

«Адмирал, вы ведь знаете, что "Слава Украине" - это боевой клич бандеровцев, широко использовавшийся при убийстве женщин и детей во время служения интересам нацистской Германии во Второй мировой войне, верно?» - прокомментировал такие заявления экс-разведчик подчеркнув, что такого рода заявления делают адмирала ВМС США «сторонником нацизма».

Напомним, ранее президент Хорватии Зоран Миланович назвал украинские националистические приветствия, в том числе и «слава Украине», фашистскими, а политических лиц, повторяющих такой, необразованными.