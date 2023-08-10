Экс-разведчик Фельди: общество в Европе стало менять свое отношение к помощи Киеву

В Европе пересматривают отношение к помощи Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Население и политики Западной Европы начинают менять свое мнение о военной помощи Украине. Об этом РИА Новости сообщил бывший венгерский разведчик, руководитель попечительского совета фонда "Защищенное общество" Ласло Фельди.

"Разумные политики... четко видят, что уровень жизни в Европе страшно падает, потому что все те деньги, которые могли бы использовать на социальную поддержку или инвестиции, развитие, тратят на оружие, которое уничтожается на Украине", — сказал Фельди.

По мнению экс-разведчика, в обществе начинают понимать контрпродуктивность финансирования Киева, что ставит под угрозу нормальную жизнь в Западной Европе.

Фельди считает, что НАТО всё же продолжат оказывать военную помощь Киеву, но в меньших количествах. "Если США разумно подумают, то не отправят F-16. Потому что если они тоже не достигнут результата, то встанет вопрос, на что вообще способен американский военный потенциал", - заключил эксперт.

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