Глава мятежников в Нигере подписал указ о формировании нового правительства Фото: REUTERS

Лидер мятежников Нигера и председатель Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани издал указ о формировании нового правительства страны. Об этом пишет ActuNiger.

Согласно списку, который был передан генсекретарю правительства Махаманом Лауали Руфаи, в составе нового кабмина будет 21 министр, в том числе два госминистра и один министр-делегат.

Пост премьер-министра, а также министра экономики и финансов займет Али Ламин Зейн. Министерство обороны страны возглавит генерал-лейтенант Салифу Моди, который является одним из лидеров НССР. Министром иностранных дел станет Бакари Яу Сангаре, а главой МВД - бригадный генерал Мохамед Тумба.

Напомним, накануне захватившие власть в Нигере мятежники обвинили французских военных в нарушении ими воздушного пространства страны, а также атаке на Нацгвардию африканской республики. Как писал сайт KP.RU, незадолго до этого войска Нигера направили в столицу подкрепление из-за сообщений о возможной интервенции.