Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире10 августа 2023 6:20

Глава мятежников в Нигере подписал указ о формировании нового правительства

В составе нового кабмина будет 21 министр
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава мятежников в Нигере подписал указ о формировании нового правительства

Глава мятежников в Нигере подписал указ о формировании нового правительства

Фото: REUTERS

Лидер мятежников Нигера и председатель Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани издал указ о формировании нового правительства страны. Об этом пишет ActuNiger.

Согласно списку, который был передан генсекретарю правительства Махаманом Лауали Руфаи, в составе нового кабмина будет 21 министр, в том числе два госминистра и один министр-делегат.

Пост премьер-министра, а также министра экономики и финансов займет Али Ламин Зейн. Министерство обороны страны возглавит генерал-лейтенант Салифу Моди, который является одним из лидеров НССР. Министром иностранных дел станет Бакари Яу Сангаре, а главой МВД - бригадный генерал Мохамед Тумба.

Напомним, накануне захватившие власть в Нигере мятежники обвинили французских военных в нарушении ими воздушного пространства страны, а также атаке на Нацгвардию африканской республики. Как писал сайт KP.RU, незадолго до этого войска Нигера направили в столицу подкрепление из-за сообщений о возможной интервенции.