Эрдоган сменил губернаторов 57 провинций Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил губернаторов 57 турецких провинций из 81. Данное распоряжение главы республики было опубликовано в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Данные изменения не затронули Анкару и Стамбул, а причина самих перестановок не называются. Оппозиционные СМИ отмечают, что такое решение турецкий лидер принял после состоявшихся на текущей неделе заседаний правительства и Совета национальной безопасности Турции.

На прошлой неделе, 2 августа, Эрдоган подписал указ, сменив таким образом главы управлений безопасности 52 провинций Турции. Причины замены большинства глав полицейских управлений тогда также не назвали.

Напомним, как писал сайт KP.RU, сообщалось, что в ходе Совета национальной безопасности Турции, который состоялся в среду, 9 августа, обсуждали тему поставок зерна и создания зернового коридора.