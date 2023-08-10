ФСБ задержала жителя Самарской области за передачу Киеву данных о военных эшелонах

ФСБ задержала жителя Самарской области за передачу секретных данных Украине Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Самарской области, который передавал украинским спецслужбам данные об эшелонах с российской военной техникой. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в ФСБ, уточнив, что было заведено дело о госизмене.

В заявлении уточняется, что задержанный снимал на фото воинские эшелоны, после чего пересылал полученные снимки украинским спецслужбам.

Напомним, в конце июля этого ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) за шпионаж в пользу Киева. Мужчина собирал данные о военных и сотрудниках правоохранительных органов.