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НовостиПроисшествия10 августа 2023 6:57

ФСБ задержала жителя Самарской области за передачу Киеву данных о военных эшелонах

Заведено дело о госизмене
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ФСБ задержала жителя Самарской области за передачу секретных данных Украине

ФСБ задержала жителя Самарской области за передачу секретных данных Украине

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Самарской области, который передавал украинским спецслужбам данные об эшелонах с российской военной техникой. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в ФСБ, уточнив, что было заведено дело о госизмене.

В заявлении уточняется, что задержанный снимал на фото воинские эшелоны, после чего пересылал полученные снимки украинским спецслужбам.

Напомним, в конце июля этого ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) за шпионаж в пользу Киева. Мужчина собирал данные о военных и сотрудниках правоохранительных органов.