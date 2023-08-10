НПО «Сетевое объединение журналистов-расследователей» признано нежелательным в РФ

НПО «Сетевое объединение журналистов-расследователей» признана нежелательным в РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»), которая связана с ФБК*. Об этом в четверг, 10 августа, заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team», - сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Как заявили в Генпрокуратуре, главной целью «группы псевдожурналистов» в организации были сбор и публикация сведений о российской армии, в том числе персональных данных солдатов Вооруженных сил (ВС) России.

Напомним, пару дней назад, 8 августа, Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность движения «Аллатра», отметив, что идеологи движения принуждают россиян совершать экстремистские преступления.

*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ