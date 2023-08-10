Третий обвиняемый в избиении участника СВО заочно арестован в Забайкалье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Нерчинско-Заводского района заочно заключил под стражу третьего обвиняемого в избиении участника специальной военной операции в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае. Об этом в четверг, 10 августа, заявила пресс-служба Забайкальского краевого суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте третьего фигуранта, избившего участника СВО 43-летнего мужчину, который так же, как и два его подельника обвиняется в совершении преступлений», - сказано в сообщении суда, где уточнили, что мужчина был объявлен в розыск.

Сообщается, что обвиняемый не был женат и нигде официально на работает. Мужчина проживал в селе Нерчинский Завод вместе с матерью.

Напомним, на прошлой неделе, 6 августа, стало известно, что в Забайкальском крае избили инвалида, принимавшего ранее участие в спецоперации на Украине. Сообщалось, что компания местных жителей накинулась на двух боевых товарищей. Правоохранительные органы позже установили всех участников конфликта.