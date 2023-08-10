Липецкий губернатор открыл Дворец самбо в Елецком районе

Фото: липецкаяобласть.рф

Губернатор на открытие приехал с подарком — сертификатом на 100 тысяч рублей для покупки дополнительного оборудования. Хотя и без этого спортобъект хорошо оснащён — кроме зала для борьбы, есть тренажёры, теннисные столы, инвентарь для тренировок. Помимо спортсменов, здесь смогут тренироваться все желающие — для жителей доступно посещение спортзала по абонементам.

«Мы очень старались сделать этот спортобъект одним из лучших в регионе. Делать такие открытия — честь и радость для меня. Надеюсь, и жителям нравится», — сказал Артамонов.

Фото: липецкаяобласть.рф

Площадь спорткомплекса, который построили по нацпроекту «Демография», более 1000 квадратных метров. Здесь есть всё необходимое для тренировок борцов: тренажёрный зал, раздевалки, душевые, технические, административные и медицинские помещения. Зал для проведения борцовских тренировок и соревнований вмещает сразу три ковра. Их покрытие многофункциональное. Это позволит использовать ковры для разных видов единоборств, например, дзю-до, карате или тхэквондо.

Прилегающую к Дворцу территорию благоустроили, рядом планируется строительство гостиницы для размещения команд, которые будут приезжать на соревнования и туристов.