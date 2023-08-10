В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на такси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Николай Арефьев заявил о необходимости ввести государственное регулирование цен на такси, отметив, что рынок не может самостоятельно сформировать ценовую политику, которая отвечает потребностям жителей.

Как отметил Арефьев, до последнего времени поездки на такси не были дорогими, но рост цен на топливо и горюче-смазочных материалов привели к росту тарифов. По его словам, правительство должно влиять на факторы, которые косвенно воздействуют на ценообразование на этом рынке.

«Нужно отрегулировать эти вопросы, в том числе и высокие цены на импортные автомобили … Например, снять таможенные пошлины на ввоз автомобилей», - приводит Lenta.ru предложение парламентария.

Напомним, днем ранее, 9 августа, стало известно, что стоимость поездки на такси в России в июне этого года достигла 32,53 рублей за 1 километр пути, побив таким образом рекорд за последние десять лет.