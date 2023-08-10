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НовостиЭкономика10 августа 2023 7:44

Цена нефти Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 27 января 2023 года

Сентябрьские фьючерсы на WTI подорожали до 84,8 доллара за баррель
Дарья ЧИПУРНАЯ
Цена нефти марки Brent достигла 88 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent достигла 88 долларов за баррель

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2023 года на лондонской бирже ICE поднялась выше 88 долларов за баррель. По данным графика торгов, это произошло впервые с 27 января 2023 года.

Согласно данным биржи по состоянию на 10:21 по московскому времени, цена за баррель нефти марки Brent выросли на 0,63 процента - до 88,06 долларов.

К 10:28 торги шли на уровне 88,08 долларов за баррель.

Что касается сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI, то те подорожали на 0,71 процент - до 84,88 долларов за баррель.