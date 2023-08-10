Цена нефти Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 27 января 2023 года

Цена нефти марки Brent достигла 88 долларов за баррель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2023 года на лондонской бирже ICE поднялась выше 88 долларов за баррель. По данным графика торгов, это произошло впервые с 27 января 2023 года.

Согласно данным биржи по состоянию на 10:21 по московскому времени, цена за баррель нефти марки Brent выросли на 0,63 процента - до 88,06 долларов.

К 10:28 торги шли на уровне 88,08 долларов за баррель.

Что касается сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI, то те подорожали на 0,71 процент - до 84,88 долларов за баррель.