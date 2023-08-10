Минцифры Казахстана прокомментировало блокировку главной страницы «Яндекса» Фото: REUTERS

Ограничение доступа к главной странице «Яндекса» в Казахстане (yandex.kz) было временным и связано с отсутствием ответа компании на запрос Министерства цифрового развития республики. Такое заявление в четверг, 10 августа, сделала пресс-служба ведомства.

«Министерство не ставит целью полностью заблокировать функционирование доменов-нарушителей, при этом использует инструмент временного ограничения доступа к доменам, нарушающих законодательство», - сказано в сообщении министерства.

Доступ к странице yandex.kz ограничили на несколько часов в среду, 9 августа. В Минцифры республики заявили, что приостановили работу домена из-за размещения ресурса на аппаратно-программных комплексах вне Казахстана, что противоречит правилам регистрации. Отмечалось, что в компанию был направлен запрос для получения информации о принимаемых мерах для защиты персональных данных граждан республики.

В компании тогда заявили, что страница yandex.kz снова работает, а сервисы «Яндекса» в Казахстане доступны в обычном режиме.