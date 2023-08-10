14-летняя рэперша Lil Tay умерла через несколько дней после гибели брата

14-летняя рэперша Lil Tay умерла всего через несколько дней после смерти брата Фото: из соцсетей

Канадская рэперша Lil Tay (Клэр Хоуп) ушла из жизни в 14 лет году. Об этом сказано на официальной странице певицы в социальных сетях, где говорится о «внезапной и трагической кончине», которая произошла всего через несколько дней после смерти ее брата.

«С тяжелым сердцем мы делимся ужасными новостями о внезапной и трагической кончине нашей любимой Клэр … Произошедшее совершенно неожиданно и повергает нас всех в шок. Смерть ее брата делает наше горе еще более неописуемым», - сказано в заявлении.

Старший брат рэперша умер Джейсона Тянь на 22-м году жизни. Каких-либо подробностей о его кончине не приводится.

Тем времен таблоид The Sun пишет, что отец певицы Кристофер Хоуп отказался подтверждать смерть детей. «Я не буду сейчас это комментировать», - заявил он, отметив, что у фанатов возникают вопросы по поводу смерти его дочери, однако он не желает делиться какой-либо информацией.

Два бывших менеджера Lil Tay собщили The US Sun, что с подозрением относятся к сообщения о кончине рэперши.

Lil Tay прославилась в соцсетях еще в девятилетнем возрасте.