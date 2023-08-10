Пушилин: ВСУ с потерями отступили из Урожайного в ДНР

Пушилин заявил об отступлении ВСУ с потерями из Урожайного в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из населенного пункта северной части Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам Пушилина, ВСУ в какой-то момент закрепился в северной части Урожайного, но с помощью бронетехники, артиллерии и авиации противник был вытеснен.

"Противник понес потери, техника там же осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции", — сказал врио главы ДНР.

Пушилин также отметил успехи ВС России на Краснолиманском и Купянском направлениях. Там российские войска ежедневно продвигаются, не давая противнику закрепиться.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц рассказал о положении дел на передовой под Кременной, где солдаты ВСУ сдаются в плен.