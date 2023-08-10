В России производство мороженого во втором квартале 2023 года выросло на 27%

Лето 2023 года оказалось жарким, что и спровоцировало высокий спрос на мороженое Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Производство мороженого в России во втором квартале 2023 года выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство выросло до 188 миллионов килограммов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

По данным ведомства, в первом квартале этот показатель составлял 99,53 миллиона кг, и рост почти вдвое связан с сезонностью. Однако увеличение объемов производства отмечается и по сравнению к аналогичному периоду прошлого года. Во втором квартале в стране произвели 148 миллионов кг лакомства, рост - 27%.

Наибольшие объемы производства мороженого во втором квартале 2023 года отмечаются в Центральном и Приволжском федеральных округах, 33% и 21% соответственно.

По словам замгендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова, на росте производства мороженого сказались несколько факторов.

Во-первых, лето 2023 года оказалось жарким, что и спровоцировало высокий спрос в отличие от холодного лета 2022 года. Растет спрос — увеличиваются и объемы производства.

Во-вторых, на ситуацию повлияла стабилизация цен на упаковку и путей ее поставок.

Также в 2023 году снизились цены на сырое молоко. Производители стали делать запасы продукции с высоким сроком хранения.

По данным ЦРПТ, в среднем стоимость 1 килограмма мороженного во втором квартале 2023 года составила 635 рублей за кг.