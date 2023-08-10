ФАС согласовала покупку торговых сетей Befree, Zarina и Love Republic Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала покупку компанией «Радио реклама НН» торговых сетей Befree, Sela, Zarina и Love Republic, которые входят в Melon Fashion Group. Об этом сказано в соответствующем сообщении ведомства.

«ФАС согласовала ходатайство "Радио Реклама НН" о приобретении торговых сетей ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC и Sela», - сказано в заявлении ведомства.

Как отметили в ФАС, эта сделка никак не повлияет на состояние конкуренции на российском рынке розничной торговли одеждой и обувью. В заявлении также сообщается, что рекламное агентство собирается приобрести до 75% акций АО «МФГ Инвест» и право на контроль за деятельностью АО "Мэлон Фэшн Груп" и ООО «Такси.Стиль».

Ранее ФАС согласовала выкуп российской розничной торговой компанией X5 Group торговых сетей «Виктория» и «Дешево» вместе с гипермаркетом «КЭШ» в Калининграде.