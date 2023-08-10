Женщина проглотила осу и умерла от анафилактического шока

ЧП произошло 6 августа в СНТ «Энергия» у села Вязовка Гагаринского района Саратова Фото: ТАСС

40-летняя жительница Саратова случайно проглотила осу и умерла от анафилактического шока. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

ЧП произошло 6 августа в СНТ «Энергия» у села Вязовка Гагаринского района Саратова. Женщина находилась на даче, когда ей в рот залетела оса. Дачница случайно проглотила ее. Ранее медики диагностировали у горожанки астму, поэтому оса вызвала у нее анафилактический шок – понизилось артериальное давление, помутилось сознание, нарушилась дыхательная и сердечная деятельность.

Женщина скончалась еще до приезда «скорой» помощи, сообщили в минздраве.

Добавим, что в Самарской области в этом году наблюдается нашествие ос. Как объяснил ученый-энтомолог, доцент кафедры биологии, экологии и методов обучения СГСПУ Сергей Павлов, причина такого явления — жаркое лето. Теплый апрель рано разбудил насекомых и растения, но последовавшие затем холода погубили плодовые и ягодные культуры, которыми питаются осы. Поэтому голодные осы направились в человеческие дома восполнять запасы еды.

Ученый также добавил, что осы - существа с переменной температурой тела. При жаре повышается их собственная температура, как результат - разгоняется метаболизм и растет аппетит.