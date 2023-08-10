Умер Александр Викторенко, советский и российский космонавт

Пушкарев Альберт/Фотохроника ТАСС
В возрасте 76 лет ушел из жизни советский и российский космонавт Александр Викторенко. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.
«С прискорбием сообщаем, что советский и российский космонавт Александр Степанович Викторенко скончался в возрасте 76 лет», - приводит ТАСС заявление представителя ЦПК.
Александр Викторенко был зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС в 1978 году. Он совершил четыре космических полета на орбитальную станцию «Мир», а в невесомости он провел 489 суток. Кроме того, выходил в открытый космос шесть раз общей продолжительностью около 20 часов.
Космонавт был награжден восьмью медалями, в том числе медалью «Золотая Звезда» Героя СССР, а также орденами Ленина и Октябрьской Революции. Кроме того, Александр Викторенко получил орден Дружбы Народов (1992) и орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.