Умер Александр Викторенко, советский и российский космонавт

Пушкарев Альберт/Фотохроника ТАСС

В возрасте 76 лет ушел из жизни советский и российский космонавт Александр Викторенко. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

«С прискорбием сообщаем, что советский и российский космонавт Александр Степанович Викторенко скончался в возрасте 76 лет», - приводит ТАСС заявление представителя ЦПК.

Александр Викторенко был зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС в 1978 году. Он совершил четыре космических полета на орбитальную станцию «Мир», а в невесомости он провел 489 суток. Кроме того, выходил в открытый космос шесть раз общей продолжительностью около 20 часов.

Космонавт был награжден восьмью медалями, в том числе медалью «Золотая Звезда» Героя СССР, а также орденами Ленина и Октябрьской Революции. Кроме того, Александр Викторенко получил орден Дружбы Народов (1992) и орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.