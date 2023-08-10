Стали известны последние подробности о состоянии актера Игоря Ясуловича после госпитализации

Актер Игорь Ясулович продолжает лечение в больнице. Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

Народный артист России Игорь Ясулович продолжает лечение после госпитализации в одну из московских клиник. Об этом 81-летний актер сообщил ТАСС.

"Сейчас будет как-то неправильно самому себе делать прогнозы, говорить свое мнение по этому поводу", - сказал Ясулович, отметив, что лечение "идет".

Напомним, Ясулович был госпитализирован в середине июля. Сын актера сообщил, что состояние его отца стабильное, динамика положительная, но о выписке пока речи не идет.

Отметим, в фильмографии Игоря Ясуловича более 200 работ, но наиболее известные из них - "12 стульев", "Бриллиантовая рука", "По законам военного времени", "Золотой теленок", "Тот самый Мюнхгаузен".

Ясулович является художественным руководителем актерского факультета ВГИК. Актер также преподает в ГИТИС.