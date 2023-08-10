Вечеринки и бордели на улицах: отец Леди Гаги забил тревогу из-за захвата его района мигрантами

Отец певицы Леди Гаги Джерманотта заявил о захвативших его район мигрантах Фото: REUTERS

Джо Джерманотта, отец певицы и актрисы Леди Гаги, заявил о «захвате» мигрантами элитного района Нью-Йорка, в котором тот проживает.

Отец певицы ведет специальный список претензий от жителей района, который в скором времени собирается направить властям Нью-Йорка и правоохранительным органам.

Мужчина жалуется на то, что около его дома в Верхнем Вест-Сайде городские чиновники открыли приют, вмещающий примерно 500 мигрантов. По его словам, после этого на улицах начались вечеринки, «безрассудное поведение», а также появилась проблема проституции.

«Если бы было так же, когда росли мои девочки, то я бы уехал из Нью-Йорка … Самое страшное - это ночь. Шум. Он начинается примерно в десять часов и продолжается до четырех утра. Играет музыка, по улицам гоняют на байках», - заявил он в интервью New York Post, призвав властей города навести порядок, а также назвав мигрантов «гостями в их районе», которые «захватили его».

Напомним, ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс посоветовал мигрантам искать убежище в другом городе.