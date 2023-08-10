Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире10 августа 2023 9:23

В Германии обеспокоены риском прямого конфликта с Россией в случае поставок Киеву ракет Taurus

Депутат Дагделен: поставки Киеву ракет Taurus подтолкнут Германию к конфликту с РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ
В ФРГ заявили, что поставки Киеву ракет Taurus подтолкнут страну к прямому конфликту с РФ

В ФРГ заявили, что поставки Киеву ракет Taurus подтолкнут страну к прямому конфликту с РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки Украине немецких крылатых ракет Taurus с радиусом действия 500 километров могут подтолкнуть Германию к прямому конфликту с Россией. Об этом написала депутат Бундестага от оппозиционной Левой партии Севим Дагделен на личной странице в соцсетях.

"Передача Украине ракет... привела бы к дальнейшей опасной эскалации и ощутимо подтолкнула бы Германию к прямому конфликту с Россией", - считает немецкий политик.

По мнению Дагделен, те, кто в немецком правительстве уверены в способности Украины контролировать себя и не наносить ракетами Taurus удары по целям в России, "просто-напросто наивны".

Немецкий политик подчеркнула, что недавние атаки беспилотников на Москву свидетельствуют об обратном.

Отметим, ранее против поставок Киеву крылатых ракет Taurus в очередной раз высказался министр обороны ФРГ Борис Писториус.