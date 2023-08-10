Грибник Злобин: Перерабатывать грибы нужно в день сбора, чтобы не отравиться
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Отравления грибами – совсем не редкость. Причем пострадать могут как новички, так и опытные грибники. Эксперт в этом вопросе, грибник Никита Зобнин дал советы, как обезопасить себя от нежелательных последствий.
Нужно выбирать только известные грибы, но помнить, что у съедобных грибов имеются ложные двойники, которые опасны для здоровья и жизни.
- Так называемые ложноопята. А среди строчков есть пригодные для употребления гигантские и токсичные обыкновенные представители, — сказал Зобнин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
В настоящий момент лучшими помощниками являются грибные энциклопедии, которые может найти в Сети. Если есть хоть малейшие сомнения, не стоит класть гриб в корзину. Не стоит брать старые экземпляры, пусть и съедобные.
В старых грибах происходят процессы распада, при которых вырабатываются токсины.
- Советую переработать собранные грибы в день сбора, не оттягивая, поскольку эти лесные плоды являются скоропортящимися продуктами, - советует эксперт.
Отравление грибами проявляется не сразу. Оно дает о себе знать тошнотой, головокружением, болями в животе, диареей, галлюцинациями и изменением размера зрачков.
Если фиксируются такие симптомы, нужно вызвать скорую помощь.