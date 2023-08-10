Грибник Злобин: Перерабатывать грибы нужно в день сбора, чтобы не отравиться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отравления грибами – совсем не редкость. Причем пострадать могут как новички, так и опытные грибники. Эксперт в этом вопросе, грибник Никита Зобнин дал советы, как обезопасить себя от нежелательных последствий.

Нужно выбирать только известные грибы, но помнить, что у съедобных грибов имеются ложные двойники, которые опасны для здоровья и жизни.

- Так называемые ложноопята. А среди строчков есть пригодные для употребления гигантские и токсичные обыкновенные представители, — сказал Зобнин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В настоящий момент лучшими помощниками являются грибные энциклопедии, которые может найти в Сети. Если есть хоть малейшие сомнения, не стоит класть гриб в корзину. Не стоит брать старые экземпляры, пусть и съедобные.

В старых грибах происходят процессы распада, при которых вырабатываются токсины.

- Советую переработать собранные грибы в день сбора, не оттягивая, поскольку эти лесные плоды являются скоропортящимися продуктами, - советует эксперт.

Отравление грибами проявляется не сразу. Оно дает о себе знать тошнотой, головокружением, болями в животе, диареей, галлюцинациями и изменением размера зрачков.

Если фиксируются такие симптомы, нужно вызвать скорую помощь.