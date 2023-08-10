Десять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за закрытия Внуково и Домодедово Фото: Иван ВИСЛОВ

Десять самолетов отправили на запасные аэродромы во время закрытия московских аэропортов Внуково и Домодедово в ночь на четверг, 10 августа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Росавиации.

В аэропортах Внуково и Домодедово ночью ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов для обеспечения безопасности после сообщения, но в 5:25 по московскому времени ограничения были сняты.

«В связи с ограничениями на запасных аэродромах приземлились десять самолетов. Экипажи еще шести самолетов в полете пересчитали маршруты движения и изменили планы полетов по согласованию с диспетчерскими службами», - сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что сейчас оба аэропорта работают в штатном режиме.

Как писал сайт KP.RU, согласно данным сервиса «Яндекс Расписание», около 25 авиарейсов отменили и задержали в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково в среду, 9 августа. При этом аэропорт Жуковский работал в штатном режиме.