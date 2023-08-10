Россияне выступили против частных школ из-за дороговизны обучения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большинство россиян предпочитают, чтобы их дети учились в государственных школах. Ключевым в этом вопросе является цена. О дороговизне частных школ заявляют 53% родителей. Еще один фактор, почему родители предпочитают бесплатную систему образования - в частных школах несоответствие качества образования и его цены – об этом заявили 27% респондентов. 5% противников частных школ отметили высокую загрузку, а 3% - чрезмерные требования при поступлении.

Из плюсов – индивидуальный подход (27%), хорошее окружение 24% и высокая компетентность учителей 20%.

В среднем месяц обучения в частной обходится родителям от 40 до 60 тыс.рублей (63%). 18% опрошенных платят от 60 до 100 тыс.рублей, а 9% - 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Что касается государственных школ, то основные плюсы - бесплатное обучение (39%), равное окружение в социальном плане (32%), близость к дому (28%) и лучшее качество обучения (21%). Таковы результаты опроса, проведенного компанией MAXIMUM Education для «Газеты.Ru».

Тем временем, охранников, работающих в российских школах, колледжах и детских садах, отправят на курсы подготовки для отражения вооруженных нападений и ликвидации террористических угроз, передает телеканал "360".

На календаре август и родители начали собирать детей в школу. Кандидат медицинских наук, врач-педиатр высшей категории, руководитель Общества специалистов «Международное медицинское сотрудничество» Марина Мамаева в беседе с RT рассказала, что школьный рюкзак без учебников не должен весить более 70 граммов.