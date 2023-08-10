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НовостиПроисшествия10 августа 2023 10:08

Неизвестные бросили коктейль Молотова у входа в посольство Швеции в Ливане

Сообщается, что взрывотехники убрали бомбу с места происшествия
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Неизвестные бросили бомбу у входа в посольство Швеции в Ливане

Неизвестные бросили бомбу у входа в посольство Швеции в Ливане

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестные бросили бомбу у входа в посольства Швеции в столице Бейруте. Об этом пишет газета Expressen со ссылкой на источники в полиции.

«Это была бомба в виде коктейля Молотова, которую бросили у главного входа посольства, но она не взорвалась. Наши взрывотехники убрали ее с места происшествия, и мы прилагаем все усилия, чтобы найти преступников», - приводит издание заявление своего собеседника.

Как уточняется, все произошло в ночь на четверг, 10 августа. Правоохранительные орагны предполагают, что это связано с акцией сожжения Корана в Швеции.

Напомним, в среду, 9 августа, полиция Стокгольма разрешила провести акцию сожжения Корана, которая состоится 14 августа 2023 года у здания парламента.