Роспотребнадзор сообщил о 17 случаях заражения новым вариантом коронавируса в РФ Фото: Олег ЗОЛОТО

Роспотребнадзор в четверг, 10 августа, проинформировал, что вариант коронавируса «Эрис» пока не получил широкого распространения в России. Однако ведомство предупредило о риске ухудшения эпидемиологической ситуации в стране из-за распространения нового штамма.

«В настоящее время в Российской Федерации вариант EG.5 («Эрис») пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют», - сказано в заявлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в стране выявлены единичные случаи инфицирования новым штаммом, всего их зафиксировано 17 в период с апреля по август 2023 года.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на строгом контроле.

В настоящее время случаи распространения варианта «Эрис» зафиксированы в Китае, США, Великобритании и некоторых государствах Европы и Азии. Всего штамм выявлен в 51 стране.

В Роспотребнадзоре добавили, что у тех, кто заболел новым вариантом, наблюдаются кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди. В ведомстве также предупредили, что у людей, чей иммунитет ослаблен, может быть и более тяжелое течение болезни.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что ВОЗ заявила о распространении в мире нового варианта омикрон-штамма коронавируса «Эрис». По данным организации, с 13 по 30 июля коронавирусной инфекцией заразились более 1 миллиона человек, зафиксировано более 3 тысяч смертельных исходов. Но при этом смертность стабильно падает. Так, за последний месяц она уменьшились практически на 53%.

В мае Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, с 2020 года в мире от этой инфекции скончались по меньшей мере 20 миллионов человек.