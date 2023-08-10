Мошенники придумали новую схема обмана россиян

Мошенники под видом специалистов из техподдержки банка связываются с клиентом по любому каналу связи, но преимущественно - через мессенджеры, используя для убедительности логотип банка или подпись "Тех. поддержка" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники придумали новую схему для кражи денег у россиян. Они обзванивают потенциальных жертв от лица техподдержки банков и предлагают установить на смартфон приложение якобы для проверки уязвимостей. На самом же деле вредоносная программа дает злоумышленникам удаленный доступ к телефону. Об этом предупреждают эксперты ВТБ.

Сначала мошенники под видом специалистов из техподдержки банка связываются с клиентом по любому каналу связи, но преимущественно - через мессенджеры, используя для убедительности логотип банка или подпись "Тех. поддержка". Клиенту сообщают, что в личном кабинете его банковского приложения замечены новые подключенные устройства или есть подозрения на мошеннические операции. Далее ему предлагают скачать якобы "сертифицированное приложение" банка, чтобы проверить телефон на уязвимости. Клиенту присылают ссылку на фишинговый сайт с инструкцией установки приложения.

После установки злоумышленники предлагают запустить программу и сообщить оператору идентификационный номер, являющийся кодом доступа, и открыть мобильный банк. После этого мошенники получают свободный доступ к устройству, конфиденциальной информации и данным онлайн-банка. Похитить деньги в таком случае не составит труда.

- Приложение, которое просят установить мошенники, является программой удаленного управления для телефонов на Android, - уточнили в пресс-службе банка.

А также пояснили, что мошенники звонят через мессенджеры, так как они бесплатные, их можно автоматизировать для массированных атак. Кроме того есть возможность скрыть номер телефона и показывать название организации или логотип.

Реальные сотрудники банка никогда не попросят установить на смартфон дополнительное приложение для проверки устройства.