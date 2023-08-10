В США рассказали о подарке Байдена Путину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение американского лидера Джо Байдена запретить разработку урановых месторождений в Аризоне стало подарком президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Атомные электростанции Соединенных Штатов продолжают получать около 12% топлива благодаря российскому сырью. Сегодня США импортируют около 95% от общего количества урана, используемого для ядерных энергетических реакторов», - сказано в статье, где отмечается, что таким указом глава Белого дома рискует усложнить поиск альтернативы российскому урану.

Сообщается, что Байден придал территориям, площадью около млн акров в Аризоне, статус «национального памятника», которые, по словам автора статьи, является еще одним памятником деструктивной энергетической политике.

В публикации также отмечается, что американский лидер не считает возможным вести разработку месторождений и защищать природные ресурсы государства, однако горняки делали это на протяжении десятилетий.

Автор статьи обратил внимание на закон «О древностях» от 1906 года, позволяющий президентам США выделять федеральные земли под национальные памятники для защиты исторических объекты, напомнив, что ранее Барак Обама, пользуясь такой возможностью, изъял миллионы акров земли, запретив разработки месторождений нефти и газа.