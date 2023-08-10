Минобороны: Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Урожайного в ДНР

Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Урожайного в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 10 августа 2023 года сообщило об отражении ряда атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Урожайное.

По словам официального представителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, силами авиации, артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" за сутки были отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Урожайного.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что солдаты ВСУ с потерями отступили из Урожайного.