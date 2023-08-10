Российские военные успешно отразили 17 атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ в очередной сводке за прошедшие сутки проинформировало об успешном отражении российскими военнослужащими 17 атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили семнадцать атак штурмовых групп ВСУ», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что атаки были отражены рядом с населенными пунктами Белогоровка, Новомихайловка и Артемовск.

Днем ранее российское оборонное ведомство сообщало, что Вооруженные силы России отразили пять атак штурмовых групп украинских войск на Запорожском и Краснолиманском направлениях.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о значительных потерях ВСУ. По словам главы государства, везде противник остановлен, на некоторых участках российские подразделения не только отбивают атаки, но и переходят в контрнаступление.