Слуцкий направил в кабмин законопроект о четырехдневке для многодетных семей

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства РФ законопроект о переводе работников, у которых трое и более детей до 18 лет, на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу депутата.

Авторы законопроекта предлагают дополнить Трудовой кодекс РФ новой нормой, по которой многодетные родители смогут работать не более 32 часов, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.

Слуцкий считает, что в таком случае у родителей будет больше времени, которое они смогут уделять своим детям, воспитать из них достойных граждан, что соответствует интересам страны. Такая мера станет мотивацией для молодых людей создавать большие семьи и положительно скажется на демографической ситуации в России.

Напомним, что в середине октября 2020 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели в стране. Впервые о своей инициативе он заявил еще в 2019 году, будучи премьер-министром РФ. Медведев отмечал, что технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней, сократятся рабочие места и время, а у людей расширится досуг. При этом Медведев подчеркивал, переход на «четырехдневку» должен произойти без сокращения зарплат.