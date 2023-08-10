Кадыров: ВСУ потеряли не менее тысячи человек на Ореховском направлении

Рамзан Кадыров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские войска на Ореховском направлении потеряли, по приблизительным оценкам, более тысячи человек, отметив, что эта цифра продолжает стремительно расти.

«Ореховское направление - один из самых сложных участков… Именно туда пытаются пройти подразделения укронато … По приблизительным данным, потери ВСУ на этом направлении составили больше тысячи человек», - отметил глава Чеченской Республики в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска утром 1 августа 2023 года пресекли попытку украинской армии прорвать оборону на Ореховском направлении. По его словам, в результате Вооруженные сил Украины (ВСУ) понесли существенные потери и были отброшены назад.