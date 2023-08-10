Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 290 военных на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ в очередной сводке за сутки проинформировало о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. По данным ведомства, украинская армия лишилась более 290 военнослужащих.

«За сутки противник потерял на данном направлении свыше 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, три автомобиля и две самоходные артиллерийские установки, в том числе польскую Krab. Украинская армия также осталась без артиллерийской системы американского производства и двух гаубиц Д-20.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, что потери ВСУ за июль составили 20 824 человека и 2227 единиц вооружения. Сообщалось, что украинская армия лишилась десяти танков Leopard, 11 боевых машин пехоты Bradley, 40 артиллерийских систем М 777 и 50 самоходных артиллерийских установок из западных стран.