Россия предложила Индии запустить безвизовый обмен туристами
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Россия предложила Индии запустить безвизовый режим для туристических групп. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24".
"Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять", - сказал Решетников.
Глава МЭР добавил, что перед отраслью поставлена задача вернуть въездной турпоток и заместить выпавший поток туристов из недружественных стран на доковидные значения.
Ранее сайт KP.RU писал о том, что с 1 августа безвизовый режим был запущен между Россией и Китаем. Ожидалось, что первая группа китайских туристов в составе 23 человек посетит Санкт-Петербург.
Напомним, Россия вместе с Индией входят в состав "пятерки" БРИКС. Ближайший саммит организации состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, ЮАР. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в форуме в онлайн-формате. Очно присутствовать будет глава МИД РФ Сергей Лавров.