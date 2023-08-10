Россия предложила Индии запустить безвизовый обмен туристами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия предложила Индии запустить безвизовый режим для туристических групп. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24".

"Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять", - сказал Решетников.

Глава МЭР добавил, что перед отраслью поставлена задача вернуть въездной турпоток и заместить выпавший поток туристов из недружественных стран на доковидные значения.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что с 1 августа безвизовый режим был запущен между Россией и Китаем. Ожидалось, что первая группа китайских туристов в составе 23 человек посетит Санкт-Петербург.

Напомним, Россия вместе с Индией входят в состав "пятерки" БРИКС. Ближайший саммит организации состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, ЮАР. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в форуме в онлайн-формате. Очно присутствовать будет глава МИД РФ Сергей Лавров.