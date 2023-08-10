Экс-разведчик США Риттер: слова Байдена о Путине раскрыли правду об Украине Фото: REUTERS

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил об обмане американского лидера Джо Байден, указав на то, что глава государства ввел в заблуждение граждан своими высказываниями о поражении президент России Владимир Путин в конфликт на Украине.

«Это делается, чтобы хоть как-то оправдать траты на Украину», − заявил экс-разведик в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По его словам, такие заявления делаются, чтобы закрыть рот простым американским гражданам, не давая им какой-либо возможности увидеть реальное положение дел. Как он считает, слова политиков не смогут скрыть правду, а в России и на Украине она всем известна.

«Все это чистой воды политика, чтобы люди не задавали лишних вопросов!» - добавил он.

Ранее Риттер заявил, что офис украинского президента больше не может утаивать от своего народа реальные потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что число кладбищ на Украине растет в геометрической прогрессии.