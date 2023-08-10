Илон Маск обвинил австралийскую корпорацию ABC в потакании цензуре Фото: REUTERS

Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск, владелец социальной сети X (ранее Twitter) обвинил австралийскую вещательную корпорацию ABC в потворстве цензуре. Такое заявление он сделал после того, как телекомпания решила переместить большую часть своих аккаунтов на платформу Threads.

«Конечно, они предпочитают социальные сети, удобные для цензуры. Но не австралийская общественность», - написал Маск в своем аккаунте в соцсети X.

Сайт KP.RU писал о запуске новой социальной сети Threads компанией Meta*, она позиционируется как аналог и непосредственный конкурент Twitter. В день официального старта 6 июля 2023 года приложение соцсети возглавило топ-100 самых скачиваемых на платформе iOS в России.

Ранее Маск пообещал несправедливо пострадавшим пользователям соцсети X выплатить любые расходы на судебные иски за сделанные на платформе публикации или поставленные лайки.

*Признана экстремистской организацией и запрещена в России.