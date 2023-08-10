ВМС Украины объявили временные коридоры для торговых судов в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-морские силы (ВМС) Украины заявила об объявлении временных коридоров для гражданских судов, которые идут в украинские порты, расположенные на Черном море. Об этом сказано в сообщении Министерства обороны страны.

«Согласно приказу навигационного донесения ВМС ВС Украины №6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность. Уточняется, что эти маршруты будут использованы для выхода судов в украинские порты Черноморск, Одесса и Южный.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что что Москва не против вывоза украинского зерна, но для начала должны быть выполнены все условия российской стороны. В том числе условие о снятии ограничительных мер с экспорта российских агропродукции и удобрений, подключения к SWIFT «Россельхозбанка» или его дочки.