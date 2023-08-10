Жительница Тайваня умерла от заражения проникающей в мозг амебой

Это очень редкое заболевание — только один процент из ста, что человек выживет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Тайваня умерла после заражения проникающей в мозг амебой вида Неглерия Фоулера. Она известна как "поедающая мозг". Смертельный случай от болезни стал первым на острове за последние 12 лет, сообщили на сайте центра по контролю за заболеваниями Тайваня (CDC).

Женщине было чуть больше 30 лет, она проживала на севере Тайваня и в последние годы за границей не была. До болезни женщина была в крытом аквапарке. 26 июля у не появились головная боль, трудноподвижность шеи и плеч. Но к врачу она обратилась только после того, как у нее поднялась температура, появился озноб, боль в шее и судороги. Однако медики не смогли помочь. Болезнь начала прогрессировать, и 1 августа пациентка умерла.

Лабораторные исследования установили причину болезни – амеба Неглерия Фоулера. Ранее случай заражения этой амебой на Тайване был зарегистрирован в 2011 году. Это очень редкое заболевание — только один процент из ста, что человек выживет.

Первый случай заражения амебой Неглерия Фоулера был зарегистрирован в Австралии в 1965 году.

В конце прошлого года от болезни скончался гражданин Кореи, вернувшийся из туристической поездки в Таиланд. Полковник медицинской службы сухопутных войск в отставке, военный инфекционист с опытом работы во многих странах Чаренчай Сопха рассказал РИА Новости, что инкубационный период болезни – 3-7 дней. Симптомы - сильная боль в горле и голове, тошнота, потеря обоняния, сухость, высокая температура. На 10-ый день заразившийся умирает.

Заражение наступает при попадании зараженной воды в нос. Но чтобы амеба проникла в обонятельный нерв, вода в носу должна быть долгое время.