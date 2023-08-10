"Байден хочет вызвать Божий гнев": Глава церкви в Нигерии предупредил президента США

Джо Байдена предостерегли от вторжения в Нигер Фото: REUTERS

Президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена предостерегли от вторжения в Нигер. Об этом сообщает нигерийская газета Daily Post со ссылкой на комментарий главы Евангелической духовной церкви INRI Элайджа Айоделе.

По словам Айоделе, вторжение США в Нигер будет считаться сатанинским и террористическим шагом.

"Это означает, что Джо Байден хочет вызвать Божий гнев. Это способ начать третью мировую войну, против которой выступает Бог.. Америка дорого заплатит, если вмешается", - сказал руководитель церкви в Нигерии.

Айоделе также предупредил США, что вторжение в Нигер еще больше расшатает обстановку в мире. "Слишком рано воевать в Нигере, не начинайте третью мировую", - заключил он.

Напомним, 7 августа захватившие власть в Нигере военные мятежники заявили о готовящейся интервенции против них, но не уточнили, от какого государства исходит угроза. Тем временем Нигер навестила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, но ей отказали во встрече со свергнутым президентом.

Ранее сайт KP.RU рассказал о всех подробностях происходящего в Нигере и объяснил, как ситуация в Западной Африке повлияет на миропорядок.