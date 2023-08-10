Военный эксперт Крапивник: Запад занялся разработкой биологического оружия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Британское издание The Mirror сообщило о новых разработках ученых, которые идут в закрытом центре в Солсбери. Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник уверен, что речь идет о разработке бактериологического оружие.

По его мнению, Запад создает опасное оружие, скорее всего, ведутся изыскания в рамках создания нового вируса, который потенциально может быть искусственно вброшен в рамках акта биотерроризма.

Эксперт полагает, что лаборатория в Солсбери далеко не единственная. Аналогичный центр функционирует в Монголии.

- Там берут вирусное или бактериальное заболевание, меняют ДНК, разрезают хромосомы и придают новую функцию этому патогену. В итоге он становится гораздо более опасным, - рассуждает Крапивник в беседе с «Царьградом».

Он отметил, что американские специалисты еще в 2000 годах пытались отыскать вирус испанки в телах умерших солдат. На основе патогена создавали более сильный вирус.

- Он убивал эффективнее, причем не на 2-5%, а на 50-60%. После по той же схеме разрабатывали препарат против этой инфекции. Так на Западе создают себе новое биологическое оружие, - заключил Крапивник.

Ранее сообщалось, что украинские боевики применили химические боеприпасы для удара по российским позициям под Соледаром в Донецкой Народной Республике, передает телеканал "360".