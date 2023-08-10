Кулеба требует подключить третью сторону для переговоров с Москвой Фото: Александр КОЦ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба снова поднял вопрос о переговорах с Россией. После контрнаступления, которое по сути провалилось, дипломат фактически в ультимативной форме требует подключить к процессу переговоров третью сторону. Без нее не обойтись, уверены в Киеве.

- Мы больше не готовы вести прямые переговоры, - сказал украинский министр.

Но для того, чтобы сесть за стол переговоров, у Украины тоже есть свои условия.

- Возможно посредничество третьей стороны при условии, что русские готовы уйти, - цитирует слова дипломата «Царьград».

Тем временем, российские военные продолжают продвигаться в зоне проведения спецоперации. Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в беседе с телеканалом "360" отметил, что украинские боевики демонстрируют абсолютно провальную тактику. Они перебрасывают подразделения, но только теряют личный состав и технику.