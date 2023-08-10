Стало известно, кому достанется наследство актрисы Веры Васильевой

У Веры Васильевой не было своих детей и близких родственников Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народная артистка СССР Вера Васильева, о смерти которой стало известно 9 августа, завещала всю свою собственность - квартиру и загородный дом - поклоннице Дарье Милославской. Она стала названной дочерью звезды Театра сатиры. Об этом сообщает портал Woman.ru.

У Веры Васильевой не было своих детей и близких родственников. Супруг актрисы, с которым она прожила больше 50 лет, скончался в 2011 году после продолжительной болезни. Детьми пара не обзавелась, родственников актриса опасалась. Поэтому решила оставить квартиру в центре Москвы и загородную недвижимость Дарье Милославской.

Женщины познакомились в больнице, куда актриса приходила навещать мужа Владимира Ушакова. Васильева сблизилась с Милославской. Через какое-то время та стала для артистки названой дочерью.

Друзья Васильевой отнеслись к ее новой знакомой настороженно. Однако звезда Театра сатиры была уверена, что их взаимная симпатия искренняя и бескорыстная, потому как Милославская - успешный юрист и богаче самой актрисы.

Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет. Она родилась в Москве в 1925 году. Окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. С 1948 года исполнила более 60 ролей на сцене Московского академического театра сатиры. Васильева также известна по ролям в фильмах «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек», «Свадьба с приданым» и многих других.