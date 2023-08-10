Советник врио главы ДНР Гагин: российские силы готовы к полноценному наступлению Фото: Александр КОЦ

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что российские военные готовы к полноценному наступлению. В то же время, по его словам, в настоящее время выгоднее находиться в активной обороне.

«Наши Вооруженные силы давно уже готовы к полноценному наступлению, и сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам сейчас выгодно в ней находиться», - цитируют Гагина РИА Новости.

Советник врио главы ДНР пояснил, что тактика, которую выбрало российское командование, позволяет уничтожать как можно больше сил противника. Гагин добавил, что Вооруженные силы (ВС) РФ готовы как к наступлению, так и к обороне, потому что имеют хорошую подготовку.

«Мы свою задачу выполняем. Когда будет приказ, мы пойдем вперед», - подчеркнул советник врио главы ДНР.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Вооруженные силы Украины изменили тактику в зоне спецоперации. Это связано со значительными потерями Киева. По словам российского лидера, везде противник остановлен, на некоторых участках подразделения ВС РФ не только отбивают атаки, но и переходят в контрнаступления.