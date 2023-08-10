Жильцы дома в Башкирии жалуются на трупный запах после смерти соседки

После смерти женщины в квартире никто не убирался Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жильцы дома в башкирском городе Стерлитамаке жалуются на трупный запах из квартиры, в которой умерла их соседка. Соответствующее обращение на странице главы республики Радия Хабирова в соцсетях оставила горожанка Земфира, которая проживает в злополучной высотке по улице Артема. Об этом сообщило издание Mkset.

По словам женщина, соседка умерла еще неделю назад. Когда из квартиры пошел запах разложения, Земфира позвонила в профильные службы. Тело покойной забрали в морг, однако смрад в жилище сохранился.

– Вонь вокруг и в квартирах у нас. Дети, мы всем этим дышим! Жара на улице», – возмущается женщина в своем комментарии.

Она отметила, что звонки участковому не принесли никаких результатов – в полиции Замфире якобы ответили, что заниматься этим вопросом «нет времени».

Женщина добавила, что сын покойной сейчас живет в Москве и, судя по всему, не подозревает о сложившейся ситуации. Несчастную умершую соседку даже некому похоронить.

На просьбу Земфиры обратили внимание Центр управления республикой и администрация Стерлитамака. Там пообещали рассмотреть вопрос по данной проблеме и ответить на обращение как можно скорее.